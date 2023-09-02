О том, что Соединенные Штаты Америки в ближайшие дни поставят Украине современные бронебойные снаряды с обедненным ураном, являющиеся частью обновленного пакета военной помощи для нашей страны, который будет представлен до конца следующей недели, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания Reuters.

Как стало известно СМИ, данные боеприпасы предназначаются для использования в американских танках Abrams, которые, по словам эксперта, знакомого с ситуацией, должны быть вскоре доставлены в Украину в рамках будущего пакета военной помощи, предварительно оцененного в 240-375 миллионов долларов США.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины озвучили суммарные потери российской армии на эту субботу, 2-е сентября.