О том, что при применении подобных боеприпасов ВСУ предпочитают современность, технологичность и высокую точность, и поскольку в Украине ведутся испытания различного дальнобойного и высокоточного оружия, не только такого, о котором ранее говорил наш лидер Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов, вскоре у защитников появятся чрезвычайно качественные и эффективные ракеты, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, прозвучавшее во время телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Юсова, Украина не располагает достаточным количеством «роскоши», позволяющей «заваливать» территорию государства-террориста различным «хламом». В ближайшее время, врагам станет весьма «приятно», так как украинские современные разработки полетят на его территорию.

Спикер ГУР МОУ обоснованно подчеркнул:

В конце концов, они же на что-то рассчитывали, когда нападали на Украину.

Ранее наш информационный портал писал о том, как секретарь СНБО Алексей Данилов высказался о разработке отечественных дальнобойных ракет.