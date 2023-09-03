О том, что из всех потребностей нашей страны в период противостояния войскам РФ, высокий приоритет, фактически под номером один, у средства ПВО, пишет «НБН», ссылаясь на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова, прозвучавшее в интервью для «Укринформа».

По словам Резникова, дело касается исключительно инновационных систем, таких, как Patriot, NASAMS, SAMP/T, Iris-T или Gepard, Crotale, а также переносных зенитно-ракетных комплексов «Stinger», «Starstreak» и подобных, включая разнообразные гранатометы, ПТРК и прочим.

Глава МОУ добавил, что истребители тоже — часть ПВО, так как авиаплатформа помогает эффективно «приземлять» любые воздушные цели: крылатые баллистических ракеты и самолеты, которые их выпускающие, не исключая дронов, «Шахедов» и так далее.

Ранее мы писали о том, что СМИ сообщили, какую должность намерены предложить Резникову и кто его заменит.