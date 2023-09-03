О том, что сегодняшней ночью российские войска вторжения в течение 3,5 часа осуществляли удары по Одесской области, применяя дроны-камикадзе производства Ирана, пишет «НБН», ссылаясь на разъяснение спикера Воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната, раскрывшего особенности данной ночной атаки на южный регион нашей страны в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, оккупанты запускали ударные беспилотники малыми группами, по 2 «Шахеда» в каждой — именно из-за такого распределения целей, дроны-камикадзе смогли прорваться в южные районы Одесской области, по направлению к Измаил-Рени с мыса Чауда (Крым) и из Приморско-Ахтарска (Краснодарский край РФ). Также, замысел, который пытаются исполнить враги, атакуя приграничные регионы, давно известен — страна-агрессор старается парализовать припортовую инфраструктуру.

Ранее мы писали о том, что в ISW сообщили, благодаря каким продуманным действиям у защитников Украины есть успехи на Запорожском направлении.