О том, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уже запланировал поездку в Сочи, где желает провести встречу с российским деспотом Владимиром Путиным, на которой снова будут обсуждать некоторые вопросы, касающиеся Украины, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания TRT-Haber.

Как стало известно, Эрдоган полетит в Сочи в завтра, 4-го сентября: лидер Турции и глава Кремля планируют обсудить обновление соглашения по «зерновому коридору». Кроме того, будут подняты темы двусторонних отношений и «региональных вопросов», в частности, войны РФ против нашей страны, а также потенциальный обмен военнопленными между Киевом и Москвой.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Лубинец рассказал, сколько украинцев незаконно удерживает РФ и каких пленных обменивать сложнее всего.