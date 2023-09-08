О том, что бойцы Сил Обороны не прекращают ведения наступательных действий на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, где успешно закрепляются на освобожденных от оккупантов позициях, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, прозвучавшее в эфире телемарафона, транслирующегося на YouTube-канале «ТСН».

По словам Ковалева, вследствие результативной наступательной операции на Мелитопольском направлении, у подразделений нашей армии имеется значительный успех южнее Работино — здесь защитники закрепились на достигнутых рубежах. Аналогичная динамика и южнее Бахмута — бойцы Сил Обороны продолжают вести наступательную операцию, игнорируя действия противника.

Кроме того, наше армия продолжает сдерживать наступление российских войск вторжения на Купянско-Лиманском и Бахмутском направлениях, хотя оккупанты и пытались наступать в районах Синьковки, Новоегоровки, Орехово-Васильевки, Клещеевки и Андреевки.

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