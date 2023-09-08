О том, что нардепы запланировали внесение поправок в алгоритм, касающийся начисления пенсионных пособий экс-военнослужащим с одновременным добавлением новых льгот, пишет «НБН», ссылаясь на проект закона №9680, опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

Основная предпосылка к подобным нововведениям — различия в условиях и обстоятельствах, в которые попали украинцы вследствие полномасштабного вторжения РФ: например, ранее военнослужащим в льготную выслугу лет вносился период беспрерывной занятости на должностях в МВД/Нацполиции, которые могли занимать и обычные госслужащие.

Если вышеуказанный документ вступит в силу, выслуга лет на льготных условиях станет учитываться, если военнослужащий:

исполнял обязанности службы во время действия военного положения/особого периода (1 месяц службы как 2 месяца);

непосредственно участвовал в осуществлении мероприятий, обеспечивающих нацбезопасность и оборону, отпор и сдерживание вооруженной агрессии РФ, находясь в «горячих точках» во время исполнения данных действий (1 месяц службы равен 3 месяцам);

участвовал в боевых действиях (1 месяц равен 4 месяцам);

пребывал в плену, если сдача не была добровольной и захваченная особа прямо участвовала в осуществлении мероприятий, обеспечивающих нацбезопасность и оборону, и находясь в плену, не совершило военных преступлений (1 месяц службы равен 5 месяцам);

пребывал в плену, попав туда из-за ранения/контузии/аналогичного вреда здоровью, полученных в боевых действиях, или является особой с инвалидностью в результате ранения/контузии/болезни, приобретенных в плену, и в плену не совершивший преступлений против мира/человечества (1 месяц службы равен 6 месяцам).

Ранее мы писали о том, что с 1-го октября украинские женщины получат возможность добровольно встать на воинский учет.