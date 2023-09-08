О том, что сорвав проведение украинской военной операции против Черноморского флота РФ у побережья временного оккупированного Крымского полуострова, миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск тем самым позволил оккупантам заполучить образцы уникальных надводных беспилотников, пишет «НБН», ссылаясь на материал The Washington Post.

Согласно информации, которой располагают журналисты, Маск фактически на протяжении всего вечера и всей ночи [в момент предполагаемой украинской атаки], «лично контролировал ситуацию», давая указания своим инженерам.

Вследствие срыва данной спецоперации американским миллиардером, что было спровоцировано принудительным отключением Starlink, украинские беспилотники все же смогли приблизиться к российскому флоту в Севастополе, однако потеряв связь со спутником, без какого-либо ущерба [для захватчиков], оказались выброшены на берег, и попали в руки государства-террориста.

Ранее мы писали о том, что Маск утверждает — если бы он выполнил просьбу Украины, его компания якобы стала виновной в эскалации боевых действий.