О том, что бойцы Сил Обороны продолжают постепенное тактическое перемещение вглубь российских позиций, подавляя сопротивление захватчиков к востоку от села Работино, а также как это влияет на действия ВС РФ, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Министерства обороны Великобритании.

В частности, в британской разведке утверждают — намереваясь улучшить свои позиции, российская армия вторжения сделала несколько попыток по замене «уставших» подразделений «живой силой» из других фронтовых зон, и провела перегруппировку подразделений около Работино, тем самым ограничив собственный потенциал.

В Минобороны Великобритании полагают, что такие «передислокации», судя по всему, должны снизить способности «второй армии мира» в проведении наступательных операций и на прочих участках фронтовой линии фронта, что указывает на существенное давление на оборонительные позиции ВС РФ, в особенности, — вокруг Работино.

Ранее мы писали о том, что в ISW рассказали, как успехи ВСУ принуждают оккупантов к изменению оборонной тактики.