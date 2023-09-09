О том, что армия государства-террориста сейчас вынуждена значительно изменить свои подходы к формированию командной структуры вследствие регулярных успехов контрнаступления ВСУ, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную американским аналитическим центром «Институт изучения войны» (ISW).

Как стало известно, российская армия вторжения, судя по всему, внесла существенные изменения в собственную структуру управления в Украине, с целью защиты «инфраструктуры командования» и улучшения обмена информацией, вопреки тому, что развертывание их сил все равно углубляет трудности с «горизонтальной интеграцией».

Также, аналитики ISW добавили, что проблемы с обеспечением артиллерии боеприпасами, побуждают российское войско активизировать давние попытки по введению огневой доктрины, предпочитающей «точность, а не массовость».

Ранее наш информационный портал писал о том, что Наталья Гуменюк сообщила — российские захватчики обустроили новую станцию для запуска дронов-камикадзе по нашей стране.