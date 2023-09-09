О том, что дело касается приобретений на сумму, превышающую 50 000 гривен, которые были сделаны на протяжении 1 года перед обращением в ПФУ, пишет «НБН», ссылаясь на постановление правительства «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива», опубликованное на официальной странице Кабмина Украины.

В частности, претендентам на соцпомощь от государства нежелательно покупать:

земельные участки;

объекты жилой недвижимости;

автотранспортные средства/механизмы;

строительные материалы;

прочие товары долгосрочного потребления и тому подобное.

Также, ЖКУ-субсидия не назначается в случае фиксации единовременной оплаты на более, чем 50 000 гривен услуг в сферах:

строительной;

восстановления жилья/авто/автотранспортного средства;

телефонной (включая мобильную) связи и тому подобного.

Однако, в вышеуказанный перечень не входит оплата «коммуналки» в пределах нормативов потребления и медуслуг, затрагивающих обеспечение жизнедеятельности.

Ранее мы писали о том, что в Украине изменили расчет субсидии для пенсионеров.