О том, что выплаты финансовой помощи от государства вскоре возобновят, а также почему же это произошло, пишет «НБН», ссылаясь на объяснение главы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, прозвучавшее во время телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Верещук, на данный момент в Украине началась верификация прав получения соцвыплат внутренними переселенцами, по результатам которой, некоторым категориям граждан финпомощь отменили: все это происходит в автоматическом режиме, «благодаря доступу к различным госреестрам», хоть и зачастую — ошибочно.

В частности, существует госреестр владельцев разрушенного жилья и госреестр внутренне-перемещенных лиц, и поскольку они между собой не объединены, произошло так, что были исключены все получатели соцпомощи, у кого есть дома/квартиры, требующие восстановления. Отметим, что глава Минреинтеграции заверила:

Мы это обнаружили, дали поручение немедленно сделать интеграцию данных, чтобы у наших органов соцзащиты были данные, и возобновили выплаты всем, у кого разрушено жилье.

Ранее мы писали о том, что в Украине изменили расчет субсидии для пенсионеров.