О том, что партнерами нашей страны будет предоставлено гораздо больше зенитных самоходных установок Gepard, которые помогут лучше защитить объекты энергетической инфраструктуры, пишет «НБН», ссылаясь на видеообращение, обнародованное в официальном Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, он хочет поблагодарить всех партнеров за заключение очередной важной договоренности, согласно которой Украине поставят больше зенитных танков Gepard для защиты нашей энергетической сети. Таким образом, Украина мобилизовала все силы для того, чтобы расширить поставки различных систем ПВО, тем самым обеспечивая физическую защиту объектов энергоструктуры.

Ранее мы писали о том, как однозначно Зеленский высказался касательно возможностей мирных переговоров с Путиным.