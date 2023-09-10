О том, что в нашей военной разведке полагают — на временно оккупированных украинских территориях сейчас сосредоточено не менее 420 000 захватчиков, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера ГУР МОУ Вадима Скибицкого, прозвучавшее на «Ялтинской европейской стратегии», и размещенное на YouTube-канале «Головне управління розвідки МО України».

По словам Скибицкого, РФ сконцентрировала на временно оккупированных территориях Украины, включая Крымский полуостров, более 420 000 своих военнослужащих, и это без учета «Росгвардии» и прочих подобных структур, таких, как спецподразделения.

Также, в соответствии с данными ГУР МОУ, на данный момент наиболее интенсивные боевые действия Россия ведет по 2-м направлениям фронта — Купянск-Лиманскому и Марьинск-Донецкому: ключевая цель прежняя — попытаться вывести оккупационные войска на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны рассказали, какие регионы Украины наиболее «загрязнены» минами и взрывоопасными предметами.