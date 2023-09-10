О том, что этой ночью, вследствие массированной воздушной атаки со стороны войск страны-агрессора, и падения часть обломков на жилые дома, правоохранители поступили множественные вызовы, касающиеся разрушений и повреждений различных зданий, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-канале полиции Киевщины.

Как стало известно после проведения осмотра последствий военных преступлений армии России, все было повреждено более 8 домовладений, и пострадавшие. В частности, в период изучения поврежденных построек, и фиксации результатов вражеского удара, был обнаружен 20-летний парень, которого из-за повреждения руки от попадания обломков стекла, экстренно доставили в ближайшее медицинское учреждение.

Также, по словам главы Киевской ОВА Руслана Кравченко, опубликованным в его Facebook-аккаунте, всего из-за действий оккупантов травмировано уже 4 человека — всем им оказана необходимая медпомощь (у одного из пострадавших — черепно-мозговая травма и повреждения конечностей).

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Воздушных Силах объяснили, сложнее ли будет обнаружить российскую модификацию дронов-камикадзе.