О том, что утром этого воскресенья, 10-го сентября, российские войска вторжения обстреляли центральные районы областного центра Херсонщины, и вследствие преступной атаки повреждения есть не только у общеобразовательного учреждения, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале Херсонской ОВА.

Как стало известно, россияне совершили очередное военное преступление около 7 часов утра воскресенья, обстреляв здание образовательного учреждения — в результате попадания снарядов, в постройке повреждены кровля и выбиты окна.

Также, удар захватчиков попал в жилой дом в Херсоне — у 68-летней женщины диагностирована ситуационно-невротическая реакцию, и пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее мы писали о том, что в Генштабе ВСУ сообщили о количестве ликвидированных ударных БПЛА РФ в ночь на 10-е сентября.