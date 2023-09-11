О том, что как в ночь, так и утром понедельника, 11-го сентября, армия Путина в очередной раз атаковала территорию Днепропетровщины, применив «Шахеды», ракеты и артиллерийские системы, но, к счастью, в соответствии с предварительной информацией, погибших и пострадавших — нет, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Как стало известно, ночью и утром враги нанесли удары по Днепропетровщине с помощью ударных беспилотников, управляемых авиаракет и артиллерии, вследствие чего в Криворожье зафиксирован масштабный пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Кроме того, от артиллерийских атак пострадала Никопольщина — районный центр, Марганецкая и Мировская общины: здесь повреждены частное предприятие, 2 дома и газопровод.

Ранее мы писали о том, что вечером 10-го сентября, Россия в очередной раз выпустила по Украине ударные дроны-камикадзе «Шахед».