О том, что власти Ирана могут начать снабжении России различными типами ракет, запросив в ответ иное «дефицитное» оружие, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Моссада Дэвида Барнеа, прозвучавшее на ежегодной конференции «Института контртеррористической политики» (ИКТ) при Университете Рейхмана в Герцлии, и опубликованное в издании The Times of Israel.

По словам Барнеа, помимо дронов-камикадзе «Шахед», Тегеран не против отправить Москве и ракеты с малым и большим радиусом поражения целей неизвестных модификаций. Глава Моссада уточнил, что Израиль уже опасается: россияне могут передать иранцам взамен то, чего тем не хватает, а именно — более современное оружие, которое, безусловно, в состоянии поставить «под угрозу наш мир и, возможно, даже наше существование здесь».

Ранее мы писали о том, что в Воздушных Силах объяснили, сложнее ли будет обнаружить российскую модификацию дронов «Шахед».