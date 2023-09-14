О том, почему численность украинских беженцев в Германии продолжает расти, превысив количество наших сограждан, ранее получивших временную защиту на территории Польши, пишет «НБН», ссылаясь на результаты недавнего социологического исследования «Из Польши в Германию. Новые тенденции миграции украинских беженцев», опубликованные в UBR.

В частности, в июне текущего года, в Германии зарегистрировались около 1,1 млн украинцев, тогда как в Польше их осталось лишь 975 000 — с прошлого августа численность официальных беженцев в Польше сократилось не менее, чем на 350 000 человек, тогда как в ФРГ, наоборот, возросло более, чем на 410 000.

Отмечается, что основные причины такой «миграции»:

наличие друзей и знакомых в Германии (43 процента украинцев предпочли ФРГ Польше, основываясь на таком мотиве);

более высокие заработки (38 процентов);

немалое количество привлекательных вакансий (27 процентов);

приличные соцвыплаты (42 процента).

Ранее мы писали о том, несет ли Зеленский личную ответственность за коррупцию во власти — соцопрос показал, что об этом думают украинцы.