О том, что ЖД- и автосообщение через Крымский мост полноценно не прекращено, но вследствие повреждения данного объекта, враги могут перебрасывать технику и личный состав с существенным замедлением, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы объединенного пресс-центра ОК «Юг» Натальи Гуменюк, прозвучавшее в эфире YouTube-канала «MediaCenterUkraine».

По словам Гуменюк, сообщение мостом проводится согласно специальному графику, «очень взвешенно, очень осторожно», так как техническая конструкция объекта значительно «подорвана», и не может использоваться полноценно. Именно по этой причине, мост практически постоянно стоит в «режиме проветривания» — его «то закрывают, то открывают», пока пытаются защитить и отремонтировать.

Таким образом, из-за отсутствия полноценной логистики посредством Крымского моста, захватчики на данный момент вынуждены прибегнуть к альтернативным способам — паромной переправе и перевозке грузов на больших десантных кораблях, но «вторая армия мира» не учитывает, что и «здесь природа против, море на нашей стороне, оно мощно штормит».

Глава объединенного пресс-центра ОК «Юг» подчеркнула:

Логистика врага замедленная, не соответствует требованиям боевой работы, и, в связи с этим, они имеют достаточно существенные сложности.

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