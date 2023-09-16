О том, что существует реальная угроза – «вторая армия мира» снова может сосредоточиться на ударах по объектам энергосистемы Украины на протяжении этой зимы, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

В военной разведке Великобритании напомнили — с октября прошлого года по март текущего, российские войска вторжения наносили удары по энергетическим объектам нашей страны, в основном используя крылатые ракеты воздушного запуска (КРВЗ). В частности, российские крылатые Х-101 преобладали в большинстве «этих ударных миссий», поскольку государство-террорист предпочитает применять стратегическую бомбардировочную авиацию, чтобы сбрасывать снаряды из глубинных российских территорий, оставаясь в безопасности.

Согласно сообщениям из открытых источников, есть явные свидетельства того, что с апреля этого года, интенсивность использования КРВЗ снизилась, но позднее Кремль сосредоточил усилия на поднятии темпов изготовления крылатых ракет. В Минобороны Великобритании полагают — РФ, судя по всему, смогла накопить существенные запасы крылатых ракет воздушного базирования, и это создает серьезную опасность для объектов украинской инфраструктуры зимой.

Ранее мы писали о том, что британская разведка раскрыла, как россияне пытаются защитить Москву от атак БПЛА.