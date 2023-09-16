О том, кому из военнослужащих наконец станут существенно доплачивать в соответствии с недавним решением Кабинета Министров Украины, пишет «НБН», ссылаясь на воодушевляющую информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале народного депутата Алексея Гончаренко.

По словам Гончаренко, изменения к ранее действующему законодательству, принятые летом, начали работать для некоторых категорий военнослужащих, вопреки тому, что по обновленным правилам начисления таких средств, все же необходимо получить «разъяснения Минобороны и МВД».

Впрочем, уже известно, что на доплаты смогут рассчитывать:

инструкторы военных учебных центров (15 000 — 30 000 гривен);

ограниченно пригодные вследствие получения ранения и выведенные за штат — 20 100 гривен.

Касательно прочих категорий, в документе указано следующее:

Ранее мы писали о том, при каких условиях военнослужащие украинской армии могут рассчитывать на «двойную зарплату».