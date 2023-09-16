О том, что все международное сообщество не должно питать иллюзии и каким-либо образом отвлекаться на «нытье» государства-террориста касательно невозможности мирного переговорного процесса с нашей страной, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, обнародованное в официальном X-аккаунте советника главы Офиса Президента Украины Михаила Подоляка.

По словам Подоляка, теперешняя Россия не в состоянии договариваться, и по это причине мир не должен дать себя снова ввести в заблуждение. В частности, когда Путин намекает на переговоры, он основывается не на классическом их понимании, а предлагает лишь 3 нижеуказанных сценария:

оказание давления на Украину, с целью принудить ее к капитуляции и «заморозке» войны до следующего этапа;

предоставление оперативной паузы РФ, что позволит Кремлю больше вооружить собственных террористов, которые продолжат совершать военные преступления;

открытие для РФ возможности по избежанию проигрыша и трансформационной революции, что даст ей «не потерять лицо».

Советник главы ОПУ добавил, что все вышеописанные планы РФ являются «примитивными, предсказуемыми и банальными», и следует жить «без иллюзий», не слушать Россию, и не обращать внимания на «геноцидные желания коллективного «Путина»».

Ранее мы писали о том, как Трамп предсказуемо отреагировал на похвалу Путина, высказавшись о мирных переговорах Киева и Москвы.