О том, что в данном городе, вследствие массированного ракетного обстрела, ранения получили несколько мирных украинцев, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По словам Синегубова, в эту субботу, путинская армия в очередной раз нанесла 5 ударов, применив модифицированный зенитные ракеты ЗРК С-300 — российские снаряды угодили в Холодногорский район Харькова. Согласно предварительным сведениям, поступившим от медиков, травмированы 5 гражданских лиц, состояние здоровья у пострадавших — легкое и среднее, то есть никакой угрозы их жизни нет.

Глава Харьковской ОВА добавил — на данный момент специалистами экстренных служб проводится ликвидация последствий попаданий.

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