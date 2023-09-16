О том, что поначалу спецназовцы смогли получить информацию от нескольких источников относительно вероятного расположения большого десантного корабля «Минск» и дизельно-электрической подлодки «Ростов-на-Дону» в сухих доках одного из судоремонтных заводов Севастополя, и только потом перешли к совершению операции, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал ССО ВСУ.

Как стало известно, после получения этих сведений, для окончательного распознавания целей, включая последующее наведение, корректировку огня и разведку на оперативной глубине, к спецоперации привлекались операторы ССО. Спецназовцы подошли на лодках к безопасному месту, где и осуществили продвижение к берегу. После проведения успешной «инфильтрации», бойцы приступили к выполнению основной части операции — используя специальные технические средства разведки, выполнили идентификацию и наведение на вражеские цели.

Кроме того, непосредственно во время ракетной атаки, группа ССО помогала корректировать огонь и потом подтвердила ликвидацию целей.

Ранее мы писали о том, как в Минобороны Великобритании оценили последствия уничтожения этих кораблей для всего ЧФ РФ.