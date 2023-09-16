О том, что по словам экс-президента США Дональда Трампа, ему весьма понравилась похвала, озвученная кремлевским тираном Владимиром Путиным, пишет «НБН», ссылаясь на материал NBC News.

Напомним, накануне Путин заявил — слова Трампа, касающиеся его возвращения в Белый Дом, и намерений 45-го президента по завершению войны в течение нескольких дней «не могут не радовать».

В свою очередь, Трампа подчеркнул — он несказанно рад подобным комментариям Путина, что, судя по всему, мотивирует миллиардера к интенсификации переговорного процесса Украины и РФ:

Мне нравится, что он это сказал. Потому что это означает — то, что я говорю, правильно. Я бы затащил его в комнату. Я бы привел в комнату Зеленского. Я бы посадил их вместе. И заключил бы соглашение.

Впрочем, на вопрос относительно военных преступлений страны-агрессора в Украине, Трамп ответил ожидаемо — «это все ужасно», однако не стал критиковать Путина.

Ранее мы писали о том, что Путин назвал Маска «выдающимся человеком» и обвинил США в «преследовании» Трампа.