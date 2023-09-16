О том, что размер минимальной заработной платы в 2024-м году будут повышать в 2 этапа, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную на официальной странице Кабинета Министров Украины.

В соответствии с планами правительства, в госбюджет, который необходимо одобрить Верховной Раде Украины, заложены нижеуказанные стадии повышения минимальной зарплаты с 2024-го года:

с января — с 6 700 гривен до 7 100 гривен;

с июля — до 8 000 гривен.

Почасовую оплату труда изменят таким образом:

с января — 42,6 гривны/час;

с апреля — 48 гривен/час.

Отметим, что размер минимальной зарплаты вырастет на 19,4 процента, в то время как темпы инфляции ожидаются на отметке в 10,8 процента.

Ранее наш информационный портал писал о том, при выполнении каких условий, военнослужащие украинской армии могут рассчитывать на «двойную зарплату».