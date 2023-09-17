О том, что «вторая армия мира» интенсивно ведет подготовку к наступлению Сил Обороны Украины на Токмак, устанавливая дополнительные преграды, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном X-аккаунте Минобороны Великобритании.

Как стало известно, в районе Токмака, расположенного в 16-ти километрах от теперешней линии фронта, захватчики активно расставляют добавочные блокпосты и противотанковые укрепления, не забывая копать новые траншеи в зоне, удерживаемой 58-й общевойсковой армией РФ. Предполагается, что российские войска вторжения намереваются сделать из Токмака стержень 2-й основной линии обороны, о чем открыто свидетельствуют все вышеописанные меры.

Следует подчеркнуть, что на протяжении последних недель, ВСУ достигли немалого прогресса в контрнаступлении на обороняемый Россией Токмак, являющийся важным «городом-барьером», поскольку только этот населенный пункт преграждает украинским войскам путь на Мелитополь.

Ранее мы писали о том, что в РФ самоликвидировались сразу три профессиональных сапера, пытаясь разобрать гранату.