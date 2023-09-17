О том, территорию страны-агрессора вновь атаковали несколько беспилотников — 1, вроде бы, смогли сбить, но второй успешно угодил в логистический центр, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале российского пропагандистского агентства новостей «РИА-Новости».

Как стало известно из сведений, предоставленных российским оборонным ведомством, около 9 часов 40 минут утра этого воскресенья (по времени столицы РФ), в небе над Воронежской областью обнаружили, и якобы потом сбили «украинский беспилотник». Кроме того, власти Тульской области проинформировали относительно «падения» аналогичного дрона на территорию логистического центра в Узловском районе данного региона.

Стоит отметить, что согласно предварительной информации, никто из россиян не пострадал, впрочем, позднее могут появиться абсолютно противоположные сведения.

Ранее наш информационный портал писал о том, сколько БПЛА «прилетало» в ночь на 17-е сентября в Москву и Подмосковье.