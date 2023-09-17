О том, как распределят сумму в 536 млн гривен, ранее предоставленную украинскому пенсионному ведомству по решению Кабмина, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, размещенное в официальном Facebook-аккаунте Пенсионного Фонда Украины (ПФУ).

Как стало известно, в соответствии с постановлением №944, в бюджет ПФУ на этот год перечислят не менее 1 млрд гривен, что позволит выделить средства на выплаты некоторым категориям пенсионеров. В частности, речь идет о пожилых гражданах со статусом внутренне-перемещенных лиц (ВПЛ), за прошедшие периоды так и не получивших своих законных пособий по возрасту.

Таким образом, все пожилые граждане, являющиеся переселенцами, в пенсионных делах которых есть сведения о невыплаченных суммах в прошлых месяцах, с сентября смогут дополнительно получить по 2 093 гривны.

Ранее мы писали о том, что в Минсоцполитики рассказали, каким категориям граждан откажут в оформлении пенсионных выплат на законных основаниях.