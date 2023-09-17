О том, что плановый перерасчет размера пенсионных пособий в 2024-м году обязательно состоится, однако пройдет по обновленным правилам, пишет «НБН», ссылаясь на заявление, опубликованное в официальном Telegram-канале премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, правительство одобрило проект Госбюджета на следующий год, в котором будет реализована комплексная реформа пенсионной системы, с параллельной индексацией выплат по абсолютно новому принципу.

В частности, проиндексируют совершенно все пенсии, а также внедрят коэффициенты и баллы, позволяющие гражданам с относительно идентичными условиями выхода на заслуженный отдых, независимо от его времени, получать «одинаковое пособие и одинаковую индексацию», что даст возможность с 2024-го года повысить средний размер выплат до 6 000 гривен.

Ранее мы писали о том, что в Минсоцполитики рассказали, каким категориям граждан откажут в оформлении пенсионных выплат на законных основаниях.