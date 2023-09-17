О том, что из-за указанных сложностей, на временно захваченные территории Запорожья прибыл замглавы Министерства сельского хозяйства РФ Андрей Разин, где встретился с назначенной оккупантами «зампредседателя Совмина — министром АПК и продовольственной политики» Светланой Шевченко, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления».

Как стало известно, оккупационными «властями» было предложено воспользоваться водами реки Молочная, являющейся крупнейшим водоемом в Запорожской области. В частности, захватчики намереваются перенаправить течение Молочной в оросительные каналы и уже приступили к расчистке русла и подготовке к инженерным работам.

В «ЦНС» уверены — подобное «решение» россиян повысит соленость воды в Азовском море, а также приведет к недостатку питьевой воды в Мелитополе, то есть создаст предпосылки для очередной экологической катастрофы в Украине.

Ранее мы писали о том, что британская разведка сообщила, почему оккупанты усиливают оборону «города-барьера» Токмака.