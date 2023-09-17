О том, что «вторая армия мира» сконцентрировала на Бахмутском направлении более 50 000 человек, и на восточном участке фронта сейчас находится не менее 150 000 захватчиков, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы пресс-службы Восточной группировки ВСУ Ильи Евлаша, озвученное в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Евлаша, российские войска вторжения скопили под Бахмутом: 52 000 человек в личном составе, около 274 танков, более 1 000 боевых бронированных машин (ББМ), а также 150 артиллерийских орудий и почти 120 РСЗО. Кроме того, на Восточном направлении у врагов, помимо 150 000 человек, есть как минимум 1 000 танков, около 3 000 ББМ, 1 000 артиллерийских орудий и 600 ракетных систем залпового огня (РСЗО), что является достаточно большой группировкой.

Впрочем, несмотря на такую огромную численность, потери армии Путина на востоке превышают наши в 7-8 раз, что явно вступает в противоречие с «любой военной логикой и наукой».

Ранее мы писали о том, что бойцы ВСУ уничтожили огромное количество военной техники и вооружения армии России, которая базировалась во временно оккупированном Токмаке.