О том, что война РФ с Украиной, судя по всему, затянется, и по этой причине Западу необходимо нарастить выделение средств на оборонную сферу, пишет «НБН», ссылаясь на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, опубликованное в Spiegel.

По словам Столтенберга, большинство войн продлились дольше, чем предполагалось в момент возникновения конфликта. Безусловно, все страны хотят «быстрого мира», но следует учитывать — если президент Зеленский и украинцы прекратят воевать, их государства больше не станет. Только в ситуации, когда Путин и РФ решат сложить оружие, может наступить мир, но это вряд ли возможно в ближайшее время.

В частности, генсек НАТО настоятельно рекомендовал Германии существенно поднять расходы на оборону, напомнив о решении июльского саммита Альянса, согласно которому страны-члены данного оборонного блока добровольно обязались направить на военные нужды не менее 2-х процентов от своего ВВП, а потенциально — от 3-х до 4-х процентов.

Ранее мы писали о том, что американский генерал Милли со скептицизмом высказался относительно влияния северокорейских боеприпасов на войну в Украине.