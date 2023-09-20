О том, что сейчас нормами действующего законодательства несколько снижен коэффициент перерасчета пенсионных выплат, но это будет исправлено в ближайшее время, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, опубликованное в Telegram-канале главы Министерства социальной политики Украины Оксаны Жолнович.

По словам Жолнович, на данный момент действующим законодательством предусмотрен именно такой заниженный размер индексации пенсий. В социальном ведомстве понимают данный недочет, и работаю над тем, чтобы его исправить, намереваясь в будущем «справедливо высчитывать коэффициенты, от которых зависит, какую пенсию человек получает».

Напомним, что индексация в Украине проходит, основываясь на сравнении ежемесячной официальной зарплаты пенсионера со средней зарплатой по стране, после чего определяется коэффициент: если доход был равен среднему, то коэффициент — 1; если меньше, то — 0,5; если больше — то 2 и так далее.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ сообщили, кто из граждан может рассчитывать на внеплановое начисление выплат.