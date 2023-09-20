О том, что перерасчет соцпомощи на оплату «коммуналки» на грядущий отопительный период проведут в автоматическом порядке всем, кому она назначалась и на неотапливаемое время, включая и гражданам, у кого размер финансовой поддержки от государства составляла 0 гривен, пишет «НБН», ссылаясь на материал, опубликованный на официальной странице Пенсионного Фонда Украины.

Как мы уже писали, соцпомощь на отопительный период назначат с 1-го октября текущего года и по 30-е апреля 2024-го года, приняв во внимание доходы потенциального получателя субсидий за 1-й и 2-й кварталы этого года, при этом, пенсионерам учтут лишь размер пособия, выплаченного в последний летний месяц.

Следует подчеркнуть, что субсидии не продлят автоматически, и необходимо лично обращаться в ПФУ тем, у кого:

в домохозяйстве есть ВПЛ;

кто-либо из членов семьи арендует жилье и там платит «коммуналку»;

в домовладении фактически проживает меньше лиц, чем зарегистрировано;

семья обратилась за назначением соцпомощи на покупку сжиженного, твердого или жидкого топлива.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ сообщили, кто из граждан может рассчитывать на внеплановое начисление выплат.