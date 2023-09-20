О том, что в Сочи выгорел огромный резервуар, принадлежавший госкомпании «Роснефть» — захватчики «потеряли» немалые объемы керосина (1 200 тонн), и, как уверяют местные жители, данный инцидент является последствиями результативного «прилета» ударного беспилотника, пишет «НБН», ссылаясь на подконтрольный Кремлю российский Telegram-канал «Mash».

Как стало известно со слов очевидцев, впечатляющий взрыв прозвучал в эту среду, 20-е сентября, около 5 часов утра. Сразу после «хлопков», если судить по огромному столбу густого дыма, начался масштабный пожар, вызванный ударом «неизвестного» дрона-камикадзе.

В соответствии с заявлениями местных властей, возгорание уже ликвидировано, а пострадавших — нет.

Ранее мы писали о том, что в Генштабе отчитались, сколько воздушных целей сбила ПВО Украины в ночь на 20-е сентября.