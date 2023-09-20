О том, что наша военная разведка пока не может дать окончательный ответ на подобное «обвинение», напрямую касающееся атаки на приспешников «Вагнера» в Судане, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя ГУР Министерства обороны Украины Андрея Юсова, опубликованное изданием «РБК-Украина».

По словам Юсова, в ГУР МОУ ни подтверждают, ни опровергают вышеуказанную информацию, однако могут обоснованно констатировать — государство-террорист теряет влияние в мире, в частности, весь тот «авторитет», который завоевывался и накапливался поколениями, еще в период существования СССР.

Спикер украинской военной разведки подчеркнул, что в особенности процесс «утери влияния» заметен в Африке, а также следует вспомнить слова главы ГУР МОУ Буданова о том, что «Украина будет уничтожать российских военных преступников в любой точке мира, где бы они ни находились».

Ранее мы писали о том, как у Буданова прокомментировали информацию о смерти главы Чечни.