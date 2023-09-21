О том, подлежит ли благотворительная помощь, предоставляемая ВПЛ со стороны международных организаций какому-либо налогообложению, пишет «НБН», ссылаясь на разъяснение Государственной налоговой службы, подготовленное по запросу вице-премьер-министра Ирины Верещук, и опубликованное на официальной странице Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В разъяснении указано, что подобная поддержка ВПЛ в виде благотворительной помощи от международных организаций, их филиалов/представительств (список определяется представителями Кабмина), исключается из общих месячных/годовых налогооблагаемых доходов плательщиков налогов. Впрочем, чтобы узнать, о каких именно благотворительных организациях идет речь, необходимо посетить страницу «Единого реестра получателей гуманитарной помощи».

Ранее мы писали о том, кому из ВПЛ могут отказать в начислении выплат с сентября.