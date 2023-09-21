О том, как выглядят последствия впечатляющего удара, совершенного нашими войсками по данному командному пункту захватчиков на территории временно оккупированного Крымского полуострова, пишет «НБН», ссылаясь на материал, размещенный в Telegram-канале «Радио Свобода».

Как стало известно «Радио Свободой» был опубликован спутниковый снимок, предоставленный сервисом Planet.com — на кадрах можно рассмотреть некоторые подробности, подтверждающие атаку ВСУ на военный объект у села Верхнесадовое под Севастополем.

Таким образом, это фотосвидетельство опровергает все заявления местных «властей» о том, что якобы все ракеты были перехвачены, а в районе вышеописанного населенного пункта попросту «загорелась трава».

Ранее мы писали о том, что СМИ сообщили подробности мощного удара по военному аэродрому «Саки» в Крыму.