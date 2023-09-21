О том, как на данном направлении интенсивно «утилизируют» вояк путинской армии, не забывая уничтожать и различную бронетехнику противника, пишет «НБН», ссылаясь на сводку, обнародованную в Telegram-канале Сил Обороны Юга Украины.
Как стало известно, в результате эффективного выполнение огневых задач бойцами Сил Обороны Юга, только за минувшие 24 часа, армия Путина не досчитается:
- 48 оккупантов;
- 12 артиллерийских орудий;
- 1 станции радиоэлектронной борьбы «Р-934»;
- 2 комплектов антенных систем к станциям РЭБ;
- 6 беспилотников разнообразных модификаций;
- 1 пусковой установки для FPV-дронов;
- 7 единиц автомобильной и бронированной техники;
- 7 лодок.
Ранее мы писали о том, что в «Институте изучения войны» рассказали, на каких направлениях успешно продвигаются защитники Украины.