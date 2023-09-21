О том, как на данном направлении интенсивно «утилизируют» вояк путинской армии, не забывая уничтожать и различную бронетехнику противника, пишет «НБН», ссылаясь на сводку, обнародованную в Telegram-канале Сил Обороны Юга Украины.

Как стало известно, в результате эффективного выполнение огневых задач бойцами Сил Обороны Юга, только за минувшие 24 часа, армия Путина не досчитается:

48 оккупантов;

12 артиллерийских орудий;

1 станции радиоэлектронной борьбы «Р-934»;

2 комплектов антенных систем к станциям РЭБ;

6 беспилотников разнообразных модификаций;

1 пусковой установки для FPV-дронов;

7 единиц автомобильной и бронированной техники;

7 лодок.

Ранее мы писали о том, что в «Институте изучения войны» рассказали, на каких направлениях успешно продвигаются защитники Украины.