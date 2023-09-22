О том, что государство-террорист расширяет производственные мощности для изготовления ударных беспилотников определенных модификаций, и речь идет не только об иранско-российских «Геранях2-Шахедах», пишет «НБН», ссылаясь на объяснение спикера Командования Воздушных Сил ВСУ полковника Юрия Игната, озвученное в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, защитники неба Украины стали замечать — сегодня, помимо «Шахедов», начали появляться и аналогичные дроны ударного типа, которые страна-агрессор изготовила и направила на вооружение своих войск вторжения. В частности, дело касается не только «Ланцетов», но и беспилотников типа «Куб-БЛА», также являющихся ударными дронами.

Спикер Командования Воздушных Сил подчеркнул — враги будут однозначно наращивать не только производство указанных «высокоточных» БПЛА, но и «ракет тоже, к сожалению».

Ранее мы писали о том, как Игнат прокомментировал «бавовну» на военных объектах временно захваченного Крыма.