О том, что на территории временно оккупированного города снова прогремела серия взрывов, и на фоне Севастопольской бухты можно отчетливо рассмотреть клубы густого дыма, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в местном Telegram-канале «Крымский ветер».

В частности, от пользователей «Крымского ветра» стали поступать многочисленные сообщения о постановке дымовой завесы поблизости от Севастопольской бухты. Кроме того, жители Севастополя подчеркивают — местные власти никак не информируют о причинах взрывов, однако проход для кораблей через указанную бухту уже закрыт.

Как стало известно позднее, вовсе не БПЛА, а ракеты ВСУ угодили в здание штаба ЧФ РФ. Очевидцы сообщают о большом количестве машин «скорой медпомощи», отправленных к объекту оккупантов.

Ранее наш информационный портал писал о том, как представитель Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат высказался о «бавовне» на военных объектах временно захваченного Крымского полуострова.