О том, что взрывы на аэродроме «Чкаловский» в Подмосковье, судя по всему, спровоцируют самые большие стратегические трудности не только для руководства государства-террориста, пишет «НБН», ссылаясь на материал, размещенный в официальном X-аккаунте Минобороны Великобритании.

По мнению аналитиков британской разведки, именно «Чкаловский» оказался весьма чувствительным местом для РФ, так как на этом объекте размещались специальные военные самолеты, включая и VIP-авиатранспорт для российской «верхушки».

Также, в Минобороны Великобритании обратили внимание на сведения относительно фактического уничтожения нескольких немногочисленных спецсамолетов, на которые были возложены «миссии по сбору электронных разведданных», возможно, позволяющей корректировать наведение ракет и беспилотников. Вероятно, «отвечая» на утерю самолетов «судного дня», РФ многократно продолжает наносить дальние удары по целям на территории Украины на протяжении последней недели.

Ранее мы писали о том, что в ГУР МОУ сообщали касательно «бавовны» на военном аэродроме «Чкаловский» в Подмосковье, где базировались «самолеты судного дня».