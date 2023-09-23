О том, что «вторая армия мира» ночью 23-го сентября атаковала Днепропетровщину российско-иранскими «Геранаями2-Шахедами», повредив один из объектов критической инфраструктуры в административном центре области, пишет «НБН», ссылаясь Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По словам Лысака, защитники неба Украины смогли сбить над Днепропетровщиной 12 «Шахедов», обломки которых частично разрушили объект критической инфраструктуры в Днепре. Также, на территории Новоалександровской общины в Днепровском районе разрешены 2 АЗС и светофор, но люди — невредимы.

Кроме того, в Марганце Никопольского района, захватчики сбросили боеприпас с БПЛА, по Червоногригорьевской общине — били из тяжелой артиллерии: разрушено 10 частных домовладений, в одном из которых загорелась крыша, но огонь вовремя ликвидировали. Помимо этого, зафиксированы разрушения 5 хозпостроек и газопровода, но, к счастью, тоже обошлось без погибших и пострадавших.

Ранее мы писали о том, что в Полтавской ОВА сообщили о человеческих жертвах после ракетного удара россиян по Кременчугу.