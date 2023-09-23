О том, что Вашингтон попросил у Варшавы предоставления некоторых объяснений из-за предположений польских чиновников касательно отказа их страны от военной поддержки Киева, пишет «НБН», ссылаясь на сообщение одного из высокопоставленных чиновников Пентагона, опубликованное в Bloomberg.

Как утверждает чиновник Минобороны США, вопреки тому, что Польша якобы остается «преданной» в поддержке Украины, однако точная позиция данной страны все еще не очень понятна. Впрочем, американский госслужащий подчеркнул: подобные разногласия между странами-союзниками еще не образовали «трещину» в единстве коалиции, поддерживающей Украину, — такая дестабилизация может растянуться на несколько лет.

Следует отметить, что исходя из слов еще одного европейского дипломата, чиновники Польши в частном порядке заверили своих иностранных коллег — военная поддержка Украины с их стороны будет продолжаться, «хотя и в меньших масштабах».

Ранее мы писали о том, как в Варшаве высказывались о последствиях конфликта с Киевом.