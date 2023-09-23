О том, что наступательная операция Сил Обороны на Мелитопольском направлении увенчалась очередным успехом — «продавлены» оборонные позиции российских войск вторжения поблизости от села Вербовое в Запорожской области, пишет «НБН», ссылаясь на заявление командующего группировкой войск «Таврия» бригадного генерала Александра Тарнавского, опубликованное в CNN.

По словам Тарнавского, по левому флангу (рядом с Вербовым) ВСУ смогли осуществить прорыв, и на данный момент не прекращают последующее продвижение, но не с таким темпом, как предполагалось, а скорее как в кинохронике Второй Мировой Войны.

Бригадный генерал Тарнавский акцентировал:

Главное — не потерять эту инициативу. И, ну, не потерять это на практике, действиями.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Тарнавский объяснял, станет ли зимний сезон препятствием для контранступления защитников Украины.