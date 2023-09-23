О том, что администрация Джозефа Байдена не может подтвердить планы США касательно передачи нашей стране ракет ATACMS, пишет «НБН», ссылаясь на объяснение пресс-секретаря Белого Дома Карин Жан-Пьер.

По словам Карин Жан-Пьер, вопреки тому, что Джозеф Байден неоднократно утверждал — передача дальнобойных ракет ATACMS вероятна в ближайшем будущем, она, как пресс-секретарь Белого Дома, не располагает никакой обновленной информацией, о которой можно объявить.

Пресс-секретарь Белого Дома добавила: в период встречи президента Джозефа Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским, в первую очередь был послан «мощный сигнал миру» — США и в дальнейшем станут всесторонне поддерживать наше государство, на что указывает предоставление нового пакета оборонной помощи.

Ранее мы писали о том, что военный эксперт Сергей Грабский считает — совместное производство Украиной и США оружия гораздо лучше, чем предоставление нашей стране баллистических ракет ATACMS.