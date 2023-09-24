О том, что немногочисленные подразделения боевиков ЧВК «Вагнер», судя по всему, решили вернуться к участию в боевых действиях, вступив в ряды российских войск вторжения, а также помогут ли эти наемники как-либо ощутимо изменить обстановку на передовой в пользу государства-террориста, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу «Института изучения войны» (ISW).

Военные аналитики полагают, что отдельные формирования «вагнеровцев», вернувшиеся на войну в Украину, похоже, будут иметь малозначимое влияние на боевой потенциал ВС РФ, поскольку эти наемники-одиночки не в состоянии обеспечить «полный набор эффективности», который был у ЧВК «Вагнер» в качестве «унитарной организации под руководством Евгения Пригожина».

Также, по словам источника, связанного с группой «Вагнера», не менее 500 наемников, включая отказавшихся от участия в «бунте Пригожина», в июне присоединились к новой неизвестной организации, созданной экс-главой отдела кадров «вагнеровцев», и, вероятно, их вернут для очередных «мясных штурмов» южного фланга города-крепости Бахмут.

Следует подчеркнуть, что вся подобная информация лишь свидетельствует о том, что силы ЧВК «Вагнер» раздроблены, то есть вряд ли смогут влиться в сплоченное боевое подразделение, «или повлиять на боевые возможности РФ, если они вернутся к боевым действиям в Украине».

Ранее мы писали о том, что СМИ сообщили о задержании на границе Норвегии экс-наемника ЧВК «Вагнер», пытавшегося вернуться в РФ.