О том, что в Херсонской области путинская армия начала интенсивно наносить удары с воздуха, сбрасывая на прифронтовые районы управляемые авиабомбы, а по местам концентрации гражданского населения, захватчики запускают ударные дроны-камикадзе и FPV-беспилотники, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы объединенного пресс-центра ОК «Юг» Натальи Гуменюк, озвученное в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, в Херсонской области враги стали чрезвычайно активно атаковать авиацией — фиксируются мощные удары как минимум 20-ю управляемыми авиабомбами (500 килограмм в тротиловом эквиваленте) по территориям Бериславского и Херсонского районов. Как стало известно, данные авиабомбы оккупанты сбрасывают на сельскохозяйственные угодья и зернохранилища.

Кроме того, противник использует тактическую авиацию и различные типы дронов, включая те, что могут нести на борту осколочные боеприпасы: оккупанты стараются попасть по местам скопления людей, в которых выдается гуманитарная помощь или собираются гуманитарные штабы, или же там, где население просто направляется с работы домой.

Ранее мы писали о том, что в Генштабе ВСУ отчитались о количестве ликвидированных «Шахедов» и наземных вражеских объектов на 24 сентября.